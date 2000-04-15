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    Геннадий Стрикалов - статистика

    Имя Геннадий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Стрикалов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 октября 1969 (53 года)
    Рост 197
    Вес 90
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 9 -16 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    21.10.2000 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    14.10.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    29.07.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    27.06.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 4:3 Крылья Советов (Самара)
    23.06.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    08.06.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    26.05.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Сатурн (Раменское)
    22.04.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 3:2 Крылья Советов (Самара)
    15.04.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:2 Спартак (Москва)
    08.04.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 ЦСКА (Москва)
    01.04.2000 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    25.03.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Уралан (Элиста)
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