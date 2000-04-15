|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|9
|-16
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|21.10.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|14.10.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|29.07.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|27.06.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|4:3
|Крылья Советов (Самара)
|23.06.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.06.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|26.05.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Сатурн (Раменское)
|22.04.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Крылья Советов (Самара)
|15.04.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Спартак (Москва)
|08.04.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|01.04.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|25.03.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Уралан (Элиста)