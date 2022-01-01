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Наиф Аль-Кадхи
Статистика
Наиф Аль-Кадхи - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1979 (47)
#5 | Защитник
176 см | 74 кг
Саудовская Аравия
Статистика
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