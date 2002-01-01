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Фамаликан
Оскар Аранда
Статистика
€ 3 млн
Оскар Аранда - статистика
Фамаликан
29 апреля 2002 (22 года), Гранада
#11 | Нападающий
181 см
Испания
Статистика
Главные новости
Мостовой перепутал тренера «Краснодара» с популярным комиком: «Как его там»
22:49
1
Алдонин ответил, предаст ли Помазун ЦСКА трансфером в «Спартак»
22:29
Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом»
22:21
1
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от ЦСКА
22:12
Реакция Николича на трансфер Помазуна из ЦСКА в «Спартак»
22:06
3
«Аль-Наср» купил форварда из АПЛ за 77 миллионов
21:49
2
Зимний кубок РПЛ. ЦСКА начал турнир с победы над «Ростовом» (1:0)
21:22
6
Раскрыта причина уходов Романцева из сборной России в 1996-м и 2002-м годах
21:00
3
Овчинников: «Не удивлюсь, если Малком перейдет в «Спартак»
20:47
6
Мостовой назвал лучшего футболиста в истории
20:33
2
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