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Роман Удодов
Статистика
Роман Удодов - статистика
Завершил карьеру
28 ноября 1975 (50)
#2 | Нападающий
188 см | 89 кг
Россия
Статистика
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