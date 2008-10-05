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    Еуген Беза - статистика

    Имя Еуген
    Фамилия Беза
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 июля 1978 (44 года)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.10.2008 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
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