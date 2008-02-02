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    Брайн Аргуэс - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Брайн
    Фамилия Аргуэс
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 января 1989 (34 года)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Герта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.02.2008 1' -90' Герта (Берлин) 0:3 Айнтрахт (Франкфурт)
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