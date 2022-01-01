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T. Loridan
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T. Loridan - статистика
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Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
5
Назван российский игрок уровня «Барселоны»
15:03
Мостовой: «Я был бы лучшим игроком РПЛ с большим отрывом»
14:56
Червиченко прокомментировал возможный трансфер Пруцева из «Спартака» в ЦСКА
14:45
Морган – о Роналду: «Он лучше Марадоны и Месси, Эйсебио ему не конкурент»
14:41
Кисляк одним словом охарактеризовал Дзюбу
14:28
Червиченко определил возможную проблему в «Спартаке» из-за Барко
13:55
1
Корнеев оценил, какую зарплату должен предложить Головину «Зенит»
13:43
Барко отреагировал на новый контракт со «Спартаком»
13:31
5
Аршавин назвал футболиста, который заслужил «Золотой мяч» в 2026 году
13:23
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