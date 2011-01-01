Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Альберт Саркисян

    Полузащитник
    Имя Альберт
    Отчество Эльвадикович
    Фамилия Саркисян
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Нальчик
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 мая 1975 (47 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    • Читайте нас: 
    11