|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|9
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.09.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|16.07.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:2
|Спартак (Москва)
|12.07.2006
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:0
|Томь (Томск)
|07.07.2006
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Томь (Томск)
|13.05.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Луч (Владивосток)
|06.05.2006
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Томь (Томск)
|30.04.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|3:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.04.2006
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|08.04.2006
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Томь (Томск)