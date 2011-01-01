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Александр Арсоев
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Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
3
12:42
Мбаппе получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ»
12:34
В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»
1
12:25
Фердинанд назвал двух форвардов, идеально подходящих для «Манчестер Юнайтед»
11:55
Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»
1
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Все новости
12:50
Червиченко рассказал, почему не оформил Fan ID
12:16
Матч Иран – Россия может пройти без зрителей
12:03
«Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным
11:49
Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы»
11:42
Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил поражение от «Баварии» в ЛЧ
1
11:34
Матч России и Ирака перенесли из Сочи в Санкт-Петербург по трем причинам
1
11:20
Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю»
11:11
Озбилиз: «У «Спартака» всегда есть шансы на чемпионство»
3
11:00
Месси в 150-й раз вышел в старте на игру ЛЧ. Больше только у 2 футболистов
10:54
Стало известно, будет ли Fan ID на матче Россия – Ирак
4
10:48
Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»
1
10:41
Писарский: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»
10:33
Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов
10:25
Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ
8
10:10
«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года команда шла без поражений в сезоне
09:56
Нимели: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»
1
09:43
Нагельсман объяснил, почему «Бавария» заслужила победу над «ПСЖ»
09:30
Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака
6
09:15
Месси впервые в карьере не смог выйти в 1/4 финала ЛЧ в 2 сезонах подряд, играя за одну команду
3
08:55
Быстров назвал фаворита в паре «Байер» – «Ференцварош»
1
08:44
«ПСЖ» установил личный антирекорд в ЛЧ
2
08:37
Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала ЛЧ
08:29
Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала 3-й сезон подряд
2
08:16
Только одна команда провела больше матчей в ЛЧ, ни разу не выиграв турнир, чем «ПСЖ»
07:58
Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
5
07:49
0:0 с «Миланом» – первая домашняя нулевая ничья «Тоттенхэма» за 5,5 лет
07:40
Месси не сыграет в финале ЛЧ в восьмом сезоне подряд
2
07:31
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
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Александр Арсоев - статистика
#21 | Полузащитник
Имя
Александр
Отчество
Вячеславович
Фамилия
Арсоев
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
14 июня 1990 (32 года)
Рост
177
Вес
70
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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