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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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S. Saber - статистика

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Главные новости
Экс-игрок «Спартака» рассказал, как давал взятки в России
15:41
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ВидеоКруговой – о Максименко: «Надеюсь, КДК обратит внимание на эпизод»
15:23
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Фото«Локомотив» объявил о назначении нового спортивного директора
15:16
Пирс Морган пообещал сегодня разобраться с Жезушем из-за ситуации с Роналду
14:43
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ФотоСуперкомпьютер оценил шансы клубов РПЛ на чемпионство
14:33
Нигерия сыграет с Россией экспериментальным составом
14:26
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Ромуло назвал толстого игрока в «Спартаке», которого постоянно штрафовал Карпин
14:00
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Раскрыта схема «Торпедо» по подкупу 13 арбитров, названы судьи, признавшие вину
13:52
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ВидеоКарпин – об игроке сборной России: «С метра забить не может, но хотя бы пенальти забил»
13:35
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ЦСКА хочет купить игрока основы «Спартака»
13:03
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