Christodoulos Pavli - статистика
#24
|Имя
|Christodoulos Pavli
|Команда
|Отеллос Афиену
|Состав
|Основной
|Позиция
|Имя
|Christodoulos Pavli
|Команда
|Отеллос Афиену
|Состав
|Основной
|Позиция
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|29.04.2024
|Был в запасе
|Отеллос Афиену
|3:1
|АЕЗ Закакиу
|Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
|24.04.2024
|Был в запасе
|Кармиотисса
|6:6
|Отеллос Афиену
|Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
|19.04.2024
|Был в запасе
|Отеллос Афиену
|2:1
|Этникос
|Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
|12.04.2024
|Был в запасе
|АЕЛ
|3:2
|Отеллос Афиену
|Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
|07.04.2024
|Был в запасе
|Отеллос Афиену
|2:3
|Неа Саламис Фамагуста
|Кипр. Первый Дивизион, 8 тур