Owen González - статистика
#90 | Полузащитник
|Имя
|Owen González
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Owen González
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.05.2024
|Был в запасе
|Пачука
|2:1
|Америка
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, ответный матч
|24.04.2024
|Был в запасе
|Америка
|1:1
|Пачука
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, первый матч
|11.04.2024
|Был в запасе
|Пачука
|2:1
|Эредиано
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответный матч