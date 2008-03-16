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    Ричард Порта - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Ричард
    Фамилия Порта
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1983 (39 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиена 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.03.2008 1' -90' Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия) 4:0 Сиена (Сиена)
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