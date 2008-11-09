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    Родриго де Лаццари - статистика

    Имя Родриго
    Фамилия де Лаццари
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Куритиба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 декабря 1980 (42 года)
    Рост 189
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сиена 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2008 1' -90' Лацио (Рим) 3:0 Сиена (Сиена)
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