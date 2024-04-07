Nicolás Fernández - статистика
#7 | Защитник
|Имя
|Nicolás Fernández
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Nicolás Fernández
|Команда
|Аудакс Итальяно
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.04.2024
|1' - 90'
|Аудакс Итальяно
|0:1
|Кобресаль
|Чили. Примера, 10 тур
|22.04.2024
|1' - 90'
|Кобрелоа
|0:3
|Аудакс Итальяно
|Чили. Примера, 9 тур
|15.04.2024
|1' - 90'
|Аудакс Итальяно
|2:2
|Унион Ла Калера
|Чили. Примера, 8 тур
|07.04.2024
|1' - 90'
|Эвертон Винья-дель-Мар
|2:0
|Аудакс Итальяно
|Чили. Примера, 7 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч