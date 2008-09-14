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    Клаудио Пани - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Клаудио
    Фамилия Пани
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 марта 1986 (36 лет)
    Рост 178
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2008 Был в запасе Катания (Катания) 2:1 Кальяри (Кальяри)
    14.09.2008 1' -90' Сиена (Сиена) 2:0 Кальяри (Кальяри)
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