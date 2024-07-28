Idjessi Metsoko - статистика
#93 | Нападающий
|Имя
|Idjessi Metsoko
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Idjessi Metsoko
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.08.2024
|Был в запасе
|Динамо
|0:3
|Виктория
|Чехия. Шанс Лига, 5 тур
|15.08.2024
|Был в запасе
|Виктория
|1:0
|Кривбасс
|Лига Европы, 3 раунд, ответный матч
|11.08.2024
|Был в запасе
|Виктория
|5:0
|Карвина
|Чехия. Шанс Лига, 4 тур
|08.08.2024
|Был в запасе
|Кривбасс
|0:2
|Виктория
|Лига Европы, 3 раунд, первый матч
|03.08.2024
|55' - 90'
|Яблонец
|0:0
|Виктория
|Чехия. Шанс Лига, 3 тур
|28.07.2024
|Был в запасе
|Виктория
|1:0
|Градец-Кралове
|Чехия. Шанс Лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2024
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|Карвина (Карвина)
|03.08.2024
|55' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|28.07.2024
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|1:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)