Yuki Ohashi - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Yuki Ohashi
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Yuki Ohashi
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|64' - 90'
|Норвич Сити
|2:2
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 2 тур
|87'
|13.08.2024
|1' - 90'
|Стокпорт Каунти
|1:6
|Блэкберн
|Англия. Кубок лиги, 1 раунд
|31' 88'
|09.08.2024
|65' - 90'
|Блэкберн
|4:2
|Дерби Каунти
|Англия. Чемпионшип, 1 тур
|84'
|21.07.2024
|1' - 90'
|Саган Тосу
|1:4
|Санфречче Хиросима
|Япония. Джей-лига, 24 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2024
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|1:6
|Блэкберн (Блэкберн)
|31' 88'