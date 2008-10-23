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    Джон Пелу - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Джон
    Фамилия Пелу
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 февраля 1982 (41 год)
    Рост 174
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2008 1' -64' Русенборг (Тронхейм) 0:4 Валенсия (Валенсия)
    23.10.2008 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 0:0 Брюгге (Брюгге)
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