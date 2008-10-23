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    Адауто - статистика

    Имя Адауто
    Фамилия Да Силва
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1990 (32 года)
    Рост 177
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жилина 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2008 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:0 Жилина (Жилина)
    23.10.2008 1' -90' Жилина (Жилина) 1:2 Гамбург (Гамбург)
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