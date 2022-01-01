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Донован Деекман
Статистика
Донован Деекман - статистика
Завершил карьеру
23 июня 1988 (38)
#28 | Нападающий
182 см | 78 кг
Нидерланды
Статистика
Статистика по турнирам
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
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