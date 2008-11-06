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    Донован Деекман - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Донован
    Фамилия Деекман
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июня 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Херенвен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2008 1' -90' Вольфсбург (Вольфсбург) 5:1 Херенвен (Херенвен)
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