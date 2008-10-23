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    Романо Деннебум - статистика

    Имя Романо
    Фамилия Деннебум
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 января 1981 (42 года)
    Рост 189
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Твенте 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.2008 1' -90' Твенте (Энсхеде) 1:0 Расинг (Сантандер)
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