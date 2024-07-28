Sandro Jovanović - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Sandro Jovanović
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Sandro Jovanović
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.08.2024
|1' - 90'
|Браво
|1:0
|Копер
|Словения. Первая Лига, 4 тур
|23'
|03.08.2024
|Был в запасе
|Приморье
|0:2
|Копер
|Словения. Первая Лига, 3 тур
|28.07.2024
|1' - 90'
|Копер
|0:1
|Олимпия
|Словения. Первая Лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч