Жоау Педру - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Педру
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Жоау
|Фамилия
|Педру
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|72' - 90'
|Панатинаикос
|2:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|80' - 90'
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|72' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|83' - 90'
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|22
|3
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|72' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Панетоликос (Агринио)
|26.02.2023
|80' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|19.02.2023
|72' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|13.02.2023
|83' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2023
|1' -79'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.01.2023
|1' -86'
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|66'
|20.01.2023
|81' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|15.01.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|4:1
|Панетоликос (Агринио)
|39' 66'
|09.01.2023
|70' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2023
|76' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.12.2022
|75' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|22.12.2022
|81' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|85' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|90'
|09.11.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|29.10.2022
|89' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|22.10.2022
|76' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|16.10.2022
|86' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|83' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|03.10.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|1:4
|Панетоликос (Агринио)
|17.09.2022
|81' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|АЕК (Афины)
|10.09.2022
|78' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|28.08.2022
|84' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:1
|Арис (Салоники)
|20.08.2022
|81' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)