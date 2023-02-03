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    Захар Федоров - статистика

    #68 | Нападающий
    Имя Захар
    Отчество Андреевич
    Фамилия Федоров
    Команда Сочи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 декабря 2004 (18 лет)
    Рост 182
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 69' - 90' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 69' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 Был в запасе Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.02.2023 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
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