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    Войтех Смрз - статистика

    #2 | Полузащитник
    Имя Войтех
    Фамилия Смрз
    Команда Градец-Кралове
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 1997 (26 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Градец-Кралове 1:4 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 1' - 90' Баник 0:2 Градец-Кралове Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    23'
    18.02.2023 1' - 90' Градец-Кралове 0:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 1' - 90' Сигма 2:2 Градец-Кралове Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Градец-Кралове 18 2 1 3 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:4 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    26.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 0:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    23'
    18.02.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    12.02.2023 1' -90' Сигма (Оломоуц) 2:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    05.02.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:2 Богемианс 1905 (Прага)
    28.01.2023 1' -90' Виктория (Пльзень) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    43'
    13.11.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    43'
    06.11.2022 1' -90' Слован (Либерец) 2:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:3 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    01.10.2022 1' -72' Спарта (Прага) 2:1 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    72'
    18.09.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Фастав (Злин)
    11.09.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    04.09.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Баник (Острава)
    82'
    31.08.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    72'
    28.08.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:0 Сигма (Оломоуц)
    45'
    13.08.2022 1' -29' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:2 Виктория (Пльзень)
    29'
    07.08.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    31.07.2022 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:0 Славия (Прага)
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