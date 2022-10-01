Войтех Смрз - статистика
#2 | Полузащитник
|Имя
|Войтех
|Фамилия
|Смрз
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Войтех
|Фамилия
|Смрз
|Команда
|Градец-Кралове
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1997 (26 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:4
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|0:2
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|23'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|0:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Сигма
|2:2
|Градец-Кралове
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Градец-Кралове
|18
|2
|1
|3
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:4
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|26.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|0:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|23'
|18.02.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|05.02.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:2
|Богемианс 1905 (Прага)
|28.01.2023
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|43'
|13.11.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|43'
|06.11.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:3
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|01.10.2022
|1' -72'
|Спарта (Прага)
|2:1
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|72'
|18.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|11.09.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|04.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Баник (Острава)
|82'
|31.08.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|72'
|28.08.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Сигма (Оломоуц)
|45'
|13.08.2022
|1' -29'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|29'
|07.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|31.07.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:0
|Славия (Прага)