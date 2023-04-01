Владислав Шубович - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Шубович
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Шубович
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брест
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 2000 (22 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|1' - 69'
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сморгонь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2023
|1' -69'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)