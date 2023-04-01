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    Владислав Шубович - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Владислав
    Отчество Вадимович
    Фамилия Шубович
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 мая 2000 (22 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 1' - 69' Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2023 1' -69' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
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