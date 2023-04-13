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    Владимир Баныкин - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Владимир
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Баныкин
    Команда Динамо Брл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.04.2023 Был в запасе Зенит-Ижевск 1:4 Динамо Брл Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур
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