Владимир Баныкин - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Баныкин
|Команда
|Динамо Брл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Баныкин
|Команда
|Динамо Брл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2023
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Динамо Брл
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур