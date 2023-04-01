Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Виталий Лихтин - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Виталий
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Лихтин
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Октябрьский
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июля 1995 (27 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 1' - 90' Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    • Читайте нас: 