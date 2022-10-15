Вильям Акио - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Акио
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Найроби
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Вильям
|Фамилия
|Акио
|Команда
|Росс Каунти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Найроби
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Росс Каунти
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.01.2023
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Ливингстон (Ливингстон)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Данди Юнайтед (Данди)
|3:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|23.12.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Сент-Джонстон (Перт)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:2
|Росс Каунти (Дингволл)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|3:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|1:0
|Росс Каунти (Дингволл)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Данди Юнайтед (Данди)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Ливингстон (Ливингстон)
|0:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|04.10.2022
|Был в запасе
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:5
|Мазервелл (Мазервелл)
|01.10.2022
|1' -90'
|Росс Каунти (Дингволл)
|0:2
|Хиберниан (Эдинбург)