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    Вильям Акио - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Вильям
    Фамилия Акио
    Команда Росс Каунти
    Состав Основной
    Родной город Найроби
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июля 1998 (24 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Росс Каунти 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.01.2023 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Ливингстон (Ливингстон)
    28.12.2022 Был в запасе Данди Юнайтед (Данди) 3:0 Росс Каунти (Дингволл)
    23.12.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    17.12.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Сент-Джонстон (Перт)
    12.11.2022 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
    08.11.2022 Был в запасе Хиберниан (Эдинбург) 0:2 Росс Каунти (Дингволл)
    05.11.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 3:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    30.10.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:2 Хартс (Эдинбург)
    22.10.2022 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 1:0 Росс Каунти (Дингволл)
    15.10.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Данди Юнайтед (Данди)
    08.10.2022 Был в запасе Ливингстон (Ливингстон) 0:1 Росс Каунти (Дингволл)
    04.10.2022 Был в запасе Росс Каунти (Дингволл) 0:5 Мазервелл (Мазервелл)
    01.10.2022 1' -90' Росс Каунти (Дингволл) 0:2 Хиберниан (Эдинбург)
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