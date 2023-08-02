Василий Чижиков - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Василий
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Чижиков
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орехово-Зуево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Имя
|Василий
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Чижиков
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Орехово-Зуево
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 2000 (22 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)