Валид Бакшвин - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Валид
|Фамилия
|Бакшвин
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джидда
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Имя
|Валид
|Фамилия
|Бакшвин
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Джидда
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2023
|1' - 90'
|Аль-Рияд
|1:0
|Аль-Вахда
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Вахда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2023
|1' -90'
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|1:0
|Аль-Вахда (Мекка)