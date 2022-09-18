Вацлав Сейк - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Сейк
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дечин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Сейк
|Команда
|Яблонец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дечин
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Градец-Кралове
|1:4
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|51' 86'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|9' 83' 55'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Баник
|1:2
|Яблонец
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|83'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Яблонец
|17
|6
|2
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|1:4
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|51' 86'
|26.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|4:1
|Теплице (Теплице)
|9' 83' 55'
|11.02.2023
|1' -90'
|Баник (Острава)
|1:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|83'
|04.02.2023
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|05.11.2022
|1' -40'
|Сигма (Оломоуц)
|3:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|40'
|22.10.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|2:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|16.10.2022
|55' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|08.10.2022
|1' -79'
|Пардубице (Пардубице)
|1:0
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|02.10.2022
|46' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:1
|Зброевка (Брно)
|18.09.2022
|37' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|11.09.2022
|1' -86'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|3:0
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|50'
|03.09.2022
|63' -90'
|Теплице (Теплице)
|3:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|27.08.2022
|1' -64'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:1
|Баник (Острава)
|21.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|62'
|14.08.2022
|1' -65'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:3
|Славия (Прага)
|37'
|07.08.2022
|1' -86'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|5'
|31.07.2022
|1' -69'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|0:3
|Богемианс 1905 (Прага)