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    Вацлав Сейк - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Вацлав
    Фамилия Сейк
    Команда Яблонец
    Состав Основной
    Родной город Дечин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 мая 2002 (20 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Градец-Кралове 1:4 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    51' 86'
    26.02.2023 1' - 90' Яблонец 4:1 Теплице Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    9' 83' 55'
    11.02.2023 1' - 90' Баник 1:2 Яблонец Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    83'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Яблонец 17 6 2 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 1:4 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    51' 86'
    26.02.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 4:1 Теплице (Теплице)
    9' 83' 55'
    11.02.2023 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    83'
    04.02.2023 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:2 Фастав (Злин)
    05.11.2022 1' -40' Сигма (Оломоуц) 3:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    40'
    22.10.2022 1' -90' Слован (Либерец) 2:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    16.10.2022 55' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Виктория (Пльзень)
    08.10.2022 1' -79' Пардубице (Пардубице) 1:0 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    02.10.2022 46' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    18.09.2022 37' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 0:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    11.09.2022 1' -86' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    50'
    03.09.2022 63' -90' Теплице (Теплице) 3:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    27.08.2022 1' -64' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:1 Баник (Острава)
    21.08.2022 1' -90' Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    62'
    14.08.2022 1' -65' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:3 Славия (Прага)
    37'
    07.08.2022 1' -86' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    5'
    31.07.2022 1' -69' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 0:3 Богемианс 1905 (Прага)
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