Вячеслав Новиков - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Сахалин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 2000 (22 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сахалин
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|1' -74'
|2DROTS (Москва)
|2:0
|Сахалин (Южно-Сахалинск)