Вячеслав Фомин - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Фомин
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Имя
|Вячеслав
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Фомин
|Команда
|Зенит-Ижевск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.04.2023
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск
|1:4
|Динамо Брл
|Россия. Вторая лига. Группа 4, 19 тур