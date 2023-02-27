Юрий Коледин - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Коледин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Коледин
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 декабря 2004 (18 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)