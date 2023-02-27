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    Юрий Коледин - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Юрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Коледин
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 декабря 2004 (18 лет)
    Рост 173
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 1' - 90' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.02.2023 1' -90' Звезда (Санкт-Петербург) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
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