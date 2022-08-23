Уилл Эванс - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Эванс
|Команда
|Ньюпорт Каунти
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июля 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ньюпорт Каунти
|2
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|69' -90'
|Лестер (Лестер)
|3:0
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|23.08.2022
|1' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)
|14' 74' 87'