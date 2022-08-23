Том Даллисон - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Том
|Фамилия
|Даллисон
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Том
|Фамилия
|Даллисон
|Команда
|Колчестер Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колчестер Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|46'