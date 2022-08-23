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    Том Даллисон - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Том
    Фамилия Даллисон
    Команда Колчестер Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колчестер Юнайтед 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Колчестер Юнайтед (Колчестер) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    46'
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