Тимур Лобанов - статистика
#89 | Полузащитник
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Лобанов
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2000 (22 года)
|Рост
|170
|Имя
|Тимур
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Лобанов
|Команда
|Сморгонь
|Состав
|Основной
|Родной город
|Казань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 мая 2000 (22 года)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.04.2023
|Был в запасе
|Торпедо-БелАЗ
|2:1
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 2 тур