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    Тимур Лобанов - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Тимур
    Отчество Михайлович
    Фамилия Лобанов
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Казань
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 2000 (22 года)
    Рост 170
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.04.2023 Был в запасе Торпедо-БелАЗ 2:1 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
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