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    Тиаго Кунья - статистика

    #76 | Нападающий
    Имя Тиаго
    Фамилия Кунья
    Команда Велес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 января 2000 (23 года)
    Рост 172
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.05.2023 Был в запасе Велес 1:2 Акрон Россия. Первая лига, 33 тур
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