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Тиаго Кунья - статистика
#76 | Нападающий
Имя
Тиаго
Фамилия
Кунья
Команда
Велес
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
17 января 2000 (23 года)
Рост
172
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
27.05.2023
Был в запасе
Велес
1:2
Акрон
Россия. Первая лига, 33 тур
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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