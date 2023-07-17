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    Станислав Поройков - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Станислав
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Поройков
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 2004 (19 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    17.07.2023 1' - 90' Тюмень 3:1 Химки Россия. Первая лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2023 1' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Химки (Химки)
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