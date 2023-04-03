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    Станислав Иршев - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Станислав
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Иршев
    Команда Электрон
    Состав Основной
    Родной город Смоленск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1998 (25 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.04.2023 Был в запасе Электрон 0:3 Знамя Труда Россия. Вторая лига. Группа 2, 1 тур
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