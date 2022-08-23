Шон Рауэн - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Рауэн
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Рауэн
|Команда
|Линкольн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 2003 (19 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|23.08.2022
|1' -90'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)