Шон Раггет - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Раггет
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гиллинхэм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1994 (29 лет)
|Рост
|196
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Раггет
|Команда
|Портсмут
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гиллинхэм
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1994 (29 лет)
|Рост
|196
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портсмут
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|68' -90'
|Ньюпорт Каунти (Ньюпорт)
|3:2
|Портсмут (Портсмут)
|69'