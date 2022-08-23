Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шон Клэр - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Шон
    Фамилия Клэр
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2023 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    08.11.2022 1' -90' Стивенидж (Стивэнейдж) 1:2
    (4:5)п    		 Чарльтон (Чарльтон)
    90'
    23.08.2022 Был в запасе Уолсолл (Уолсолл) 0:1 Чарльтон (Чарльтон)
    • Читайте нас: 
    11