Шон Клэр - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Клэр
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Шон
|Фамилия
|Клэр
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|08.11.2022
|1' -90'
|Стивенидж (Стивэнейдж)
|1:2
(4:5)п
|Чарльтон (Чарльтон)
|90'
|23.08.2022
|Был в запасе
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)