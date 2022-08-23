Скотт Кашкет - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Кашкет
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Кашкет
|Команда
|Гиллинхэм
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гиллинхэм
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|64' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:2
(5:6)п
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|23.08.2022
|1' -89'
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|1:0
(6:5)п
|Эксетер Сити (Эксетер)