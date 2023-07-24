Сергей Варатынов - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Варатынов
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Варатынов
|Команда
|Химки
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июня 2003 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2023
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:2
|Торпедо (Москва)