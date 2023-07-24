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    Сергей Варатынов - статистика

    #67 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Владимирович
    Фамилия Варатынов
    Команда Химки
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июня 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.07.2023 1' - 90' Химки 1:2 Торпедо Россия. Первая лига, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2023 1' -90' Химки (Химки) 1:2 Торпедо (Москва)
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