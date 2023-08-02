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    Семен Бобров - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Семен
    Отчество Глебович
    Фамилия Бобров
    Команда Динамо Вг
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 апреля 2003 (20 лет)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.08.2023 1' - 90' Родина Медиа 0:3 Динамо Вг Россия. Кубок, 1/256 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо Вг 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2023 1' -90' Родина Медиа (Москва) 0:3 Динамо Вг (Вологда)
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