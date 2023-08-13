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    Саттам Аль-Роки - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Саттам
    Фамилия Аль-Роки
    Команда Аль-Таавун
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 марта 2002 (21 год)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.08.2023 86' - 90' Аль-Фат 1:1 Аль-Таавун Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аль-Таавун 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2023 86' -90' Аль-Фат (Аль-Мубарраз) 1:1 Аль-Таавун (Бурайда)
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