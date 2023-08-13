Саттам Аль-Роки - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Саттам
|Фамилия
|Аль-Роки
|Команда
|Аль-Таавун
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 2002 (21 год)
|Имя
|Саттам
|Фамилия
|Аль-Роки
|Команда
|Аль-Таавун
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.08.2023
|86' - 90'
|Аль-Фат
|1:1
|Аль-Таавун
|Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Таавун
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2023
|86' -90'
|Аль-Фат (Аль-Мубарраз)
|1:1
|Аль-Таавун (Бурайда)